FA-Cup-Blamage von Aston Villa gegen Viertligisten

Und das Spiel ließ sich auch gut an: In der 33. Minute erzielte Morgan Sanson das 1:0, der Favorit markierte, wer den Einzug in die vierte Runde an diesem Nachmittag klarmachen sollte. Auch das gesamte Spiel über dominierten die Villans, bei denen auch Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho auflief, das Aufeinandertreffen nahezu nach Belieben. (DATEN: Der Spielplan des FA-Cup)