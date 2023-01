Fanvertreter kritisiert Verbände: „Hoffnungslosigkeit“

Im Rahmen der Auflösung der Fanorganisation „ProFans“ hat Sprecher Sig Zelt die führenden deutschen Fußball-Verbänden harsch kritisiert. „Es gibt eine krasse Hoffnungslosigkeit beim Gedanken daran, ob es durch Gespräche mit dem DFB und der DFL kurz- und mittelfristig möglich ist, Faninteressen Geltung zu verschaffen“, sagte Zelt in einem Interview mit der Sportschau: „Die Gruppen, die wir vertreten haben, sind tief demotiviert.“

Deswegen, so Zelt, "war es aus Sicht der Gruppen richtig, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen". Das Bündnis "ProFans" war 2001 ins Leben gerufen worden und setzte sich seitdem für jegliche Fanthemen ein. Zuletzt sei man in Gesprächen mit DFB und DFL jedoch immer wieder "enttäuscht" worden. Laut Zelt fehle es bei den Verbänden an "politischem Willen, etwas zu ändern".