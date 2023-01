Fröhlich zufrieden mit deutschen Referees

Lutz Michael Fröhlich sieht die deutschen Referees trotz aller Kritik in der Hinrunde auf einem Niveau mit ihren internationalen Kollegen. „Uns sind viele gute Spielleitungen, aber auch Verbesserungspotenziale aufgefallen“, sagte der Schiedsrichter-Boss in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): „International läuft es nicht besser und auch nicht schlechter als bei uns in Deutschland. In der Regelauslegung bei der WM haben wir uns in unserer Linie wiedergefunden.“