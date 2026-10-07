Kompany bescheiden: Olise hat die Weltklasse in sich

Der Trainer des FC Bayern schwärmt von seinem Mittelfeldspieler, seinen eigenen Anteil an der Entwicklung spielt er herunter.

Vincent Kompany will seinen eigenen Anteil an der kometenhaften Entwicklung des Franzosen Michael Olise zum Weltklassefußballer nicht überbewerten. „Ich glaube, ein Spieler mit einem Talent wie Michael Olise schafft das immer, er würde immer einer der besten Spieler sein“, sagte der Trainer des FC Bayern im Interview mit RTL/Sky Sport.

Kompany schwärmt von seinem Offensivstar, der auch Zinedine Zidane in der französischen Nationalmannschaft begeistert. „Wie er einfach immer den Blick hat auf etwas, das andere vielleicht nicht sehen – und das auch im Training. Das führt dazu, dass der Junge jetzt einfach schon ein besonderer Spieler im Weltfußball geworden ist“, sagte Kompany.

Die Aufgabe des Trainerteams beim FC Bayern sei, Spieler wie Olise (24) im Training anzuleiten, zu motivieren und ihnen „die nächsten Schritte“ zu zeigen. „Diese Rolle spielen wir“, sagte Kompany, aber einen „Spieler zum Weltspieler machen, das ist unmöglich, das hat er selber in sich.“