Gehalt vorenthalten! Europas Vorzeigeklub am Pranger - der traurige Fall Gunnarsdottir

Sara Björk Gunnarsdottir hatte immer davon geträumt, in den größten Ligen Europas zu spielen.

Ihr Traum ging in Erfüllung: Die Isländerin spielte für den VfL Wolfsburg, holte von 2017 bis 2020 viermal in Folge das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Kurz nach ihrem Wechsel zu Olympique Lyon, mit acht Champions-League-Titeln seit 2011 Europas Vorzeigeklub im Frauenfußball, gewann sie mit den Französinnen zum ersten Mal den Titel in der Königsklasse. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der UEFA Women‘s Champions League)