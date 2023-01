Matthäus: Müller „in der Spitze falsch aufgehoben“

Müller hatte die Neuner-Rolle beim Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar und im einzigen Test der Bayern vor dem Ligastart am vergangenen Freitag gegen Red Bull Salzburg (4:4) bekleidet. Ganz vorne sei er "weniger am Ball, daran muss man sich gewöhnen, aber da komme ich schon zurecht mit", sagte er.