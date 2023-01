Neuendorf bei Auftaktveranstaltung zum Holocaust-Gedenktag

Frankfurt am Main (SID) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat am Dienstag das Auftaktevent zum diesjährigen Holocaust-Gedenktag besucht. „Ich darf ihnen versichern, wir werden in unserem Engagement für Vielfalt sowie gegen Hass und Ausgrenzung nicht nachlassen?, sagte der 61-Jährige. Insgesamt 120 Gäste aus den Bereichen Sport, Politik und Kultur nahmen an der Podiumsveranstaltung auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt teil.