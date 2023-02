„Klassischer Armhebel“: TV-Expertin Kemme stoppt Taschendieb

Auf frischer Tat ertappt: Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Tabea Kemme ist Opfer eines Taschendiebstahls geworden - und hat den Täter höchstpersönlich gestellt und der Polizei übergeben. Wie die Olympiasiegerin von 2016 am Sonntag im Sport1-Doppelpass berichtete, sei ihr am Vortag das Smartphone am Kölner Hauptbahnhof entwendet worden. „Ich habe es gleich gemerkt und bin dem Täter hinterhergelaufen“, schilderte Kemme den Vorfall.