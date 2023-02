Rink: "Werde Leverkusen immer dankbar sein"

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Paulo Rink hat anlässlich seines 50. Geburtstages am Dienstag mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit bei Bayer Leverkusen zurückgeschaut. „Dieses halbe Jahr zu Beginn des neuen Jahrtausends war wohl die schönste Zeit meiner Karriere“, sagte der 13-malige Internationale im Interview auf der Homepage des Werksklubs.

Gleichzeitig sei er "noch heute traurig", wenn er an Unterhaching und die verspielte Meisterschaft 2000 denke: "Wir durften uns für ein paar Minuten als deutscher Meister fühlen. Ich hätte gerne Geschichte geschrieben mit Bayer 04."

Geschichte hatte der Urenkel eines deutschen Auswanderers bereits zuvor mit der deutschen Nationalmannschaft geschrieben, in die er als erster gebürtiger Brasilianer berufen worden war. Auch dort sei er allerdings "leider zur falschen Zeit" gewesen, exemplarisch sei die "von Anfang an verkorkste" EM-Endrunde 2000 in den Niederlanden und Belgien, bei der das DFB-Team mit nur einem Punkt als Gruppenletzter ausgeschieden war, zu nennen.