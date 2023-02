Weltfußballer The Best: Real Madrid sorgt für Affront! Reaktion auf Nicht-Nominierung?

Real Madrid hat bei der Weltfußballer-Wahl für einen Affront gesorgt: Königliche Superstars wie Karim Benzema oder der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger blieben der Zeremonie in Paris fern.

Offiziell hieß es zwar, der Champions-League-Sieger wolle sich auf den Clásico im Halbfinale der Copa del Rey am Donnerstag gegen den FC Barcelona vorbereiten, verzichte daher auf seine Präsenz vor Ort. Dass sich im Real-Lager indes vielmehr wohl auch ein gewisser Status des Beleidigtseins eingestellt haben mag, wäre nicht von der Hand zu weisen.

Weltfußballer-Wahl sorgt für spanisches Unverständnis

Es schien vielsagend, dass Spaniens bedeutendste Sportzeitung am Dienstagmorgen nicht so wirklich amüsiert war angesichts der am Vorabend gelaufenen FIFA-Kür der besten Fußballer des zurückliegenden Jahres.