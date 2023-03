Bahn-Chaos mit Folgen für DFB-Stars - Team muss auf Bus umsteigen

Der für Montag angekündigte Generalstreik in Deutschland wirbelt auch die Pläne der Nationalmannschaft durcheinander.

Das Team von Bundestrainer Hansi Flick wollte ursprünglich nach dem Abschlusstraining auf dem Campus in Frankfurt/Main am Montag mit dem Zug nach Köln fahren, wo am Dienstag (20.45 Uhr) das Länderspiel gegen Belgien stattfindet.