„Dann ist die Regel Schwachsinn“: Günter hadert mit Handregel

Christian Günter hat nach dem Aus in der Europa League scharfe Kritik an der Handregel geübt. „Das ist so eine Grundsatzfrage. Wenn ich aus zwei Metern angeschossen werde, kann es dann ein absichtliches Handspiel sein?“, sagte der Kapitän des SC Freiburg nach dem 0:2 (0:1) gegen Juventus Turin im Achtelfinal-Rückspiel: „Wenn es aus zehn Metern ist, dann okay, aber aus zwei Metern ist es für mich ein völliger Wahnsinn.“