DFB-Team: Havertz und Schlotterbeck fehlen gegen Belgien

Kai Havertz und Nico Schlotterbeck stehen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Länderspiel gegen Belgien am Dienstag ( ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) in Köln nicht zur Verfügung.

Havertz verließ das Teamhotel in Frankfurt/Main am Tag nach dem Sieg gegen Peru in Mainz (2:0) mit einem grippalen Infekt, Schlotterbeck plagen Muskelprobleme im linken Oberschenkel.