DFB-Team startet Vorbereitung

Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstag mit dem ersten richtigen Training ihre Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Peru aufgenommen. Bundestrainer Hansi Flick hatte bei der Einheit auf dem Frankfurter DFB-Campus alle 23 Spieler seines Kaders zur Verfügung.

Peru ist am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz der erste Gegner der DFB-Auswahl nach der enttäuschenden WM in Katar. Drei Tage später kommt es in Köln zum Duell mit Belgien.