Europa League: Alle Viertelfinals in der Übersicht - Leverkusen trifft auf Union Saint-Gilloise

Sollte der Werksklub das Halbfinale erreichen, wäre der Sieger des Duells zwischen Feyenoord Rotterdam und AS Rom der Gegner.

Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitag im schweizerischen Nyon.

Das Viertelfinale der Europa League in der Übersicht

Leverkusen ist der einzige Bundesligist in der Runde der letzten Acht der Europa League. Das Viertelfinal-Hinspiel findet am 13. April, das Rückspiel am 20. April statt.