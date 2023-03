Freiburg: Turin-Karten von Fans werden storniert

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Juventus Turin mit weniger Fan-Unterstützung auskommen als erhofft. Der italienische Rekordmeister und die Behörden entschieden, dass die über Mitgliedschaften beim Heimverein erworbenen Karten von SC-Anhängern für das Spiel am Donnerstag storniert werden. „Der Sport-Club bedauert die Entscheidung“, hieß es in einer am Montagabend veröffentlichten Mitteilung der Freiburger.