ProSiebenSat.1 erwirbt langfristiges Rechte-Paket für U21-EM

ProSiebenSat.1 hat sich ein umfangreiches Rechte-Paket für die U21-Europameisterschaften gesichert. Die Sendergruppe bestätigte am Dienstag den Vertrag der Tochtergesellschaft Seven.One Sports mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Der Kontrakt umfasst die drei Turniere 2023, 2025 und 2027.

Die Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft sollen bei Sat.1 übertragen werden, die übrigen Partien laufen bei ProSieben MAXX und im Internet bei ran.de. Für die Sendergruppe ist der Erwerb der Rechte ein Erfolg, nachdem sie zuletzt die American-Football-Übertragung der NFL an RTL verloren hatte.

Bei der EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) trifft Titelverteidiger Deutschland in der Gruppe C auf England, Tschechien und Israel.