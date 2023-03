Rummenigge: "Völler für Flick wie ein Lottogewinn"

Völler sei als Direktor der A-Nationalmannschaft "genau der", den Flick "jetzt an seiner Seite braucht, um gemeinsam den Funken für die Heim-EM im nächsten Jahr neu zu entfachen. So ein Funke geht immer vom Spielfeld aus ins Publikum ? und kommt dann zurück."

Rummenigge, Mitglied der DFB-Taskforce, fordert: "Der DFB muss auf allen Ebenen zu einer bewährten Philosophie zurückfinden. Die heißt: Fußball, Fußball, Fußball! Der Fußball muss in den Mittelpunkt von allem rücken. Die Nationalelf ist das Flaggschiff, und das müssen wir so schnell wie möglich wieder flottkriegen." Wichtig sei es, in den beiden kommenden Spielen gegen Peru (25. März in Mainz) und Belgien (28. März in Köln) "direkt Zeichen zu setzen".