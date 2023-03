Sängerin sorgt mit Hymne "God save the King" für Wirbel - Bellingham irritiert

Die Sängerin Ellynora hat vor dem EM-Qualifikationsspiel Italien gegen England die Nationalhymnen der beiden Nationen gesungen.

Mit der englischen Hymne „God save the King“ hatte die Sängerin jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Die erste Zeile wiederholte sie und vertauschte dabei King mit Queen, was zu Irritationen bei Jude Bellingham und Co. führte.

Die Italienerin wurde für die Performance stark kritisiert. Im Netz sprachen englische Fans von „der schlechtesten Performance der englischen Nationalhymne jemals“.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

In einem Interview nach ihrem Auftritt war die Pop-Sängerin am Boden zerstört und brach im Interview mit Daily Mail in Tränen aus und sagte: „Ich bin einfach so wütend auf das, was passiert ist, weil ich wollte, dass es perfekt ist, aber was passiert ist, war nicht meine Schuld.“

Kane neuer Rekordtorschütze trotz Hymnen-Debakel

Verantwortlich für ihren missglückten Auftritt waren ihrer Aussage nach Tonprobleme, weshalb sie am Anfang ihres Auftritts auch mehrfach an ihren Kopfhörer greifen musste. Die Musik in ihrem Ohr habe kurz gestoppt und danach wieder angefangen, was dazu geführt habe, dass die Sängerin alles doppelt gehört habe.

„Ich habe wirklich mein Bestes versucht, um das Problem zu lösen, aber ich konnte nichts tun, ich bin so wütend darüber“, wurde sie von der Sun zitiert.