Besonderes Jubliäum: Kai Havertz will "etwas zurückgeben"

Nationalspieler Kai Havertz möchte die Gesellschaft mit seiner neuen Stiftung ein kleines bisschen besser machen. „Ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann einen Teil meiner Welt ändern, indem ich helfe“, sagte der Profi des FC Chelsea im Interview mit der Süddeutschen Zeitung zum Gründungstag seiner Initiative am Mittwoch.

"In meiner Familie wollten wir immer Menschen und Tieren helfen. Das war immer da", erzählte der 23-Jährige: "Das Gefühl, dass ich in einer Position bin, in der ich helfen und der Gesellschaft etwas zurückgeben kann, ist immer stärker geworden. Dass daraus nun eine Stiftung geworden ist, hat viel mit der Flutkatastrophe von 2021 zu tun."