Wird Bundesliga-Flop Joselu spanischer Rekordspieler?

Er galt einst als Sturmtalent, hinterließ seine Spuren in der Bundesliga - und könnte nun zu Spaniens Rekordspieler werden.

Die Rede ist von José Luis Mato Sanmartín, kurz Joselu, der im Alter von 32 Jahren erstmals für die spanische A-Nationalmannschaft berufen wurde und mit einem Einsatz in den EM-Qualifikationsspielen gegen Norwegen und Schottland zu Spaniens ältestem Debütanten der Geschichte werden könnte.

„Ich bin sehr glücklich über die Nominierung. Die Wahrheit ist, dass ich super aufgeregt bin. Ich freue mich, mit meinen Kollegen zusammenzukommen. Ich habe zu Hause mit meiner Frau auf die Bekanntgabe gewartet. Man hat immer diese Hoffnung. Ich bin super glücklich und freue mich, anzufangen“, erklärte der Spanier bei seiner Ankunft bei der Nationalmannschaft.

Einst Torschützenkönig mit Álvaro Morata

Nicht umsonst nominierte der neue spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente den gebürtigen Galizier. Schließlich erzielte Joselu in der laufenden Saison bereits zwölf Tore in 23 Spielen für Espanyol Barcelona und liegt damit auf dem geteilten dritten Platz der Torschützenliste in La Liga.

Dabei sah es lange Zeit danach aus, als sollte seine Karriere im Sande verlaufen. Als Sohn spanischer Eltern kam Joselu 1990 in Stuttgart zur Welt und begann tatsächlich im Schwabenland mit dem Fußballspielen, bis seine Eltern im Alter von vier Jahren beschlossen, in die galizische Heimat zurückzukehren.

Nach zahlreichen Jahren in der Nachwuchsabteilung von Celta Vigo wechselte er im Alter von 20 Jahren in die Jugendakademie von Real Madrid, wo er in nur zwei Jahren 40 Tore erzielte und gemeinsam mit Stürmerkollege Álvaro Morata Torschützenkönig in der dritthöchsten Spielklasse Spaniens wurde.

War Joselu Kandidat für den DFB?

Unter José Mourinho feierte Joselu 2011 gegen Almería sein Debüt, bei dem er direkt ein Tor beisteuerte. Doch zu mehr Einsatzmöglichkeiten bei den Profis der Königlichen sollte es nicht kommen - und seine Reise durch Europa begann.

2012 kehrte der Stürmer nach Deutschland zurück und unterschrieb einen Vierjahresvertrag bei der TSG Hoffenheim. Kurios: Bei seiner Ankunft im Kraichgau fasste er sogar eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft ins Auge, wie er auf der Homepage der Kraichgauer mitteilte: „Mein Wunsch ist es, die deutsche Nationalität annehmen zu können und letztendlich vielleicht sogar für den DFB spielen zu dürfen.“

Daraus wurde bekanntermaßen nichts - auch weil ihm ein nachträglicher Verbandswechsel gemäß der FIFA-Statuten nicht mehr gestattet war, weil er zum Zeitpunkt seines ersten internationalen Einsatzes für Spanien (u.a. U19-EM 2009) nicht im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit war.

Doch der Stürmer konnte in der Bundesliga nicht an seine Leistungen aus Spanien anknüpfen und wechselte nach einjährigen Stationen in Hoffenheim, Frankfurt und Hannover in die Premier League zu Stoke City. Doch auch in England ließ Joselu seinen Torinstinkt vermissen - und kehrte 2019 nach weiteren Stationen in La Coruna und Newcastle nach Spanien zurück.