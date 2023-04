Artem Zaloha - Fußball-Märchen um Ukraine-Teenie

Angekommen in Ostwestfalen schloss sich der damals 14-Jährige dem Fußballverein VfL Theesen an. Nach dem Kriegsbeginn in seinem Heimatland konnte sich der Junge schnell in seinem neuen Umfeld integrieren. Zaloha kannte binnen weniger Tage alle seiner Teamkollegen beim Namen und sprach schon erste Worte Deutsch.