Bayern-Star Müller erhält Bayerische Staatsmedaille

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller hat für sein soziales Engagement die Bayerische Staatsmedaille erhalten. Der 33-Jährige wurde am Dienstag in München von Ulrike Scharf, Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales, wie 18 weitere Personen geehrt. Er erhielt den Preis für seine Rolle als Botschafter der Nicolaidis YoungWings Stiftung und seinem damit verbundenen Einsatz für junge Trauernde.

"Diese Auszeichnung ist inspirierend", sagte Müller im Hubertussaal des Schlosses Nymphenburg: "Was hier jeder Einzelne leistet, ist unglaublich und vorbildlich." Es sei ihm "fast ein bisschen unangenehm, zwischen all den Menschen zu sitzen, die sich seit ganz langer Zeit so engagieren." Müller versprach: "Ich bleibe dran."