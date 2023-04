Innenministerium: Basel-Fans dürfen nicht nach Nizza

Das französische Innenministerium hat den Fans des Schweizer Fußball-Erstligisten FC Basel die Reise zum Viertelfinal-Rückspiel in der Conference League bei OGC Nizza untersagt. Auswärtsfahrten der Baseler seien „häufig Störquellen für die öffentliche Ordnung“, wurde der Schritt in der Mitteilung begründet.

Zuvor hatte die Stadt Nizza bereits die Anhänger des FCB aufgefordert, nicht zum Spiel am Donnerstagabend (21.00 Uhr) zu kommen. "Ich kann nur meine große Sorge über die bevorstehende Ankunft von Hunderten von Fans des FC Basel in den Straßen von Nizza zum Ausdruck bringen", sagte Bürgermeister Christian Estrosi in der vergangenen Woche noch vor dem Hinspiel (2:2).