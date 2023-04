Leverkusen: Tickets für Rom-Duell nach 90 Minuten ausverkauft

Große Euphorie in Leverkusen: Nach nur 90 Minuten waren alle Tickets für das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League am 18. Mai in der heimischen BayArena ausverkauft. Das teilte der Werksklub am Samstag mit. Im ersten europäischen Halbfinale seit 21 Jahren trifft Bayer auf die AS Rom, für das Hinspiel am 11. Mai in Italien gibt es noch keine Tickets zu kaufen.