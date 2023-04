Mainz mit eigenem Team in der Amputierten-Fußball-Liga

Der FSV Mainz 05 schickt als erster Bundesligist ein eigenes Team in der Deutschen Amputierten-Fußball-Liga (DAFL) an den Start. "Es ist bewundernswert, mit welcher Hingabe gerade auch gehandicapte Menschen Fußball spielen. Wir wollen sie dabei unterstützen und dabei auch mit unserem Vereinsnamen für ihre Belange und Interessen werben", begründete Klubboss Stefan Hofmann den Schritt.

Die Rheinhessen stellen neben Anpfiff Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf und der SG Nord-Ost das vierte Team in der Liga der Fußballvariante auf Krücken, die am letzten Aprilwochenende in St. Leon-Rot in ihre dritte Saison startet. Die Partien können gratis im Livestream auf sportdeutschland.tv verfolgt werden.