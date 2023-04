"Mutig und schnell": DFB-Frauen feilen an ihrer WM-Form

Testen, verbessern, gewinnen: Die deutschen Fußballerinnen gehen mit einem klaren Plan in das Prestigeduell in den Niederlanden.

„Wir schauen auf unser Spiel, die individuelle Leistung der Spielerinnen“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Länderspiel am Karfreitag (20.00 Uhr/sportstudio.de) beim Vize-Weltmeister: „Wir wollen mutig und schnell agieren, und defensiv diese Kompaktheit und Intensität haben.“

Vier Tage später steht gegen Brasilien in Nürnberg (18.00 Uhr) gleich der nächste hochkarätige Test für den EM-Zweiten an. „Nach hoffentlich aussagekräftigen Spielen werden wir dann sehen“, erklärte Voss-Tecklenburg, „welche Themen wir in Hinblick auf die WM zu bearbeiten haben.“