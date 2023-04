Neues UEFA-Gremium fordert Anpassungen bei Handspielregel

Frankfurt am Main (SID) - Das neue Beratungsgremium der Europäischen Fußball-Union (UEFA) fordert Anpassungen bei der Handspielregel. Nach der ersten Sitzung gab die Kommission, zu der auch die früheren deutschen Weltmeister Rudi Völler, Philipp Lahm und Jürgen Klinsmann gehören, mehrere Empfehlungen ab, "um die Regeln besser an die Natur des Spiels anzupassen", wie es am Dienstag in einer UEFA-Mitteilung hieß.