Schwarzenbeck wird 75: "Eckig wie eine Pralinenschachtel"

Hans-Georg Schwarzenbeck war keiner, der sich in den Vordergrund drängte. Das Rampenlicht überließ der "Katsche" gerne anderen: "Kaiser" Franz Beckenbauer etwa oder "Bomber" Gerd Müller. Dennoch: Schwarzenbeck, der am Montag 75 Jahre alt wird, ist ein immens wichtiger Teil der erfolgreichen Geschichte bei Bayern München.

Denn ohne Schwarzenbeck stünde der Rekordmeister womöglich nicht da, wo er heute steht. Hätte er damals, am 15. Mai 1974, nicht aus dem Hintergrund geschossen - wer weiß, was aus dem FC Bayern geworden wäre. So aber legte zunächst mal der "Katsche", ein Abwehrspieler, den Grundstein für eine Ära.