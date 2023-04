Streich erhält Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg

Große Ehre für Christian Streich: Der Trainer des SC Freiburg ist mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Der 57-Jährige und 22 weitere Persönlichkeiten wurden von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) am Samstag in Mannheim „für herausragende Verdienste um das Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung“ geehrt, hieß es in einer Mitteilung.