United verspielt Führung - Mourinho vor dem Aus

Erst Sabitzer-Doppelpack, dann Eigentor-Drama: Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der Europa League einen denkwürdigen Abend erlebt und muss um den Halbfinal-Einzug bangen. Gegen den FC Sevilla gaben die Red Devils im Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstag eine 2:0-Führung aus der Hand und kamen nur zu einem 2:2 (2:0). Besser lief es für Italiens Rekordmeister Juventus Turin, der Sporting Lissabon mit 1:0 (0:0) schlug.

In Manchester hatte Bayern-Leihgabe Marcel Sabitzer (14./21.) United in Führung gebracht, ehe zwei Eigentore von Tyrell Malacia (84.) und Harry Maguire (90.+2) Sevilla spät jubeln ließen. Parallel schoss Juves Federico Gatti (73.) die Alte Dame, die im Achtelfinale den SC Freiburg ausgeschaltet hatte, zum wichtigen Erfolg gegen die Portugiesen. Die Rückspiele steigen am 20. April.