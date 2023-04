Ex-BVB-Star Subotic ausgezeichnet mit "Goldenem Band" vom Verband Deutscher Sportjournalisten

Der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) wird am kommenden Montag (17. April) am Rande des Verbandstages in Dortmund den ehemaligen Bundesliga-Profi Neven Subotic (u.a. Borussia Dortmund und Union Berlin) mit dem „Goldenen Band“ auszeichnen. Das gab der VDS am Dienstag bekannt.