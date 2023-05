Haalands irre Tor-Show: Wie Haaland den Karriere-Turbo gegen Honduras zündete

30. Mai 2019 – gerade einmal vier Jahre ist her, als sich ein 18 Jahre alter norwegischer Stürmer in die Geschichtsbücher und auf den Zettel aller europäischen Topklubs ballerte.

Erling Haaland , heute Tormaschine bei Manchester City , erzielte an diesem Tage bei der U20-Weltmeisterschaft in Polen bei Norwegens 12:0-Erfolg gegen Honduras sage und schreibe neun Tore.

Norwegen schied zwar nach zuvor zwei Niederlagen in der Gruppenphase aus, doch Haaland krönte sich dank seiner neun Treffer zum Torschützenkönig und war fortan in aller Munde.

Haaland zerlegt Honduras

Unter Trainer Marco Rose kam er in Salzburg kaum zum Einsatz, im ersten Halbjahr waren es nicht einmal 100 Einsatzminuten – gegen Honduras schoss er dann seinen Frust von der Seele.

„Nach dem Spiel saß er genervt in der Kabine, weil er nicht zehn Tore erzielt hatte“, erinnerte sich Haalands damaliger Nationaltrainer Pål Arne Johansen vor einem Jahr im Gespräch mit Watson .

Johansen früh von Ex-BVB-Star überzeugt

In einem Qualifikationsspiel zur U19-Europameisterschaft im März 2018 kassierte das DFB-Team eine herbe 2:5-Pleite gegen Norwegen. Zweimaliger Torschütze: Haaland.

„Von diesem Zeitpunkt an wusste ich, dass er ein Topspieler wird“, zeigte sich Johansen begeistert über die Entwicklung des Sturmtanks.

Nach dem Turnier in Polen war für Haaland auch der Bann in Salzburg gebrochen. Der Norweger erzielte Tore am Fließband und zog bereits im Januar 2020 zu Borussia Dortmund weiter.