Wieder Chemotherapie für Daum!

Der an Lungenkrebs erkrankte Trainer Christoph Daum hat am Dienstag in Köln mit seiner zweiten Chemotherapie begonnen.

Daum war in der vergangenen Woche in New York wegen Atemnot in eine Klinik eingeliefert worden. „Ich bekam das volle Programm an Medikamenten, wurde aufgepäppelt“, so Daum.