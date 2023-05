Mourinho selbstbewusst: "Ich bin noch besser"

„Besserer Trainer, bessere Person, gleiche DNA. Die DNA ist Motivation und Freude, der Wunsch nach großen Momenten. Das versuche ich auch, den Jungs zu vermitteln“, sagte der 60-Jährige vor dem Endspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) in Budapest.

Mourinho hat bisher immer gewonnen

"The Special One" steht gegen Sevilla bereits vor seinem sechsten Europacup-Finale. Die bisherigen fünf mit vier Klubs hatte er allesamt gewonnen. Dies gelang bislang noch keinem Coach. Im diesjährigen Halbfinale schaltete er mit der Roma Bundesligist Bayer Leverkusen aus.

In der vergangenen Saison hatte er die Italiener bereits zum Sieg in der Conference League geführt. Zuvor triumphierte er mit dem FC Porto (2004) und Inter Mailand (2010) in der Champions League, 2017 mit Manchester United in der Europa League und 2003 mit Porto in deren Vorläufer UEFA-Cup.