„My Greatest Moment“ - Fußballer zeichnen Karrierehöhepunkte

„My Greatest Moment“: Unter diesem Motto zeichnen ehemalige Fußballstars ihre Karrierehöhepunkte nach - im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Unterstützung des in München lebenden Künstlers Thomas Christ sind an diesem Projekt, das am Sonntag im Doppelpass bei Sport1 präsentiert wurde, unter anderem Ex-Profis wie Andreas Brehme und Guido Buchwald beteiligt.