Völler freut sich auf Schwiegermutter und Taxifahrer in Rom

Rudi Völler freut sich bei seiner Rückkehr nach Rom nicht zuletzt auf die italienische Küche seiner angeheirateten Familie. „Meine Schwiegermutter ist Römerin. Sie wird mich in diesen Tagen wieder bekochen“, sagte der langjährige Sportdirektor und Geschäftsführer von Bayer Leverkusen vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei AS Rom dem Kölner Stadt-Anzeiger.