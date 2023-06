BVB nimmt an Virtual Bundesliga teil

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund wird in der Saison 2023/24 zum ersten Mal in der Virtual Bundesliga (VBL) im eFootball antreten. "Wir haben die Diskussion um die Aufnahme der VBL in die Lizenzierungs-Bestimmungen der DFL sehr entspannt und konstruktiv verfolgt, da wir in den vergangenen Jahren eine solide Grundlage gelegt haben, um die Akzeptanz und das Interesse unserer Anhänger sicherzustellen", sagt Alexander Mühl, der BVB-Direktor Marketing und Digitalisierung.