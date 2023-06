TV-Entscheidung! Hier läuft das Bayern-Spiel im DFB-Pokal

Der Auftritt von Rekord-Pokalsieger Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster wird am 26. September ab 20.45 Uhr live im ZDF zu sehen sein.

Bayern und Leipzig mit neuem Termin

Da der Supercup zwischen dem FC Bayern und Leipzig am 12. August in München ausgetragen wird, können diese beiden Teams erst am 26. und 27. September ihre Spiele in der ersten Runde des DFB-Pokals bestreiten.