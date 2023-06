Mbappé: "Habe ich den Ballon d'Or verdient?" - Ansage vom PSG-Star

Am Rande des Siegs bei der EM-Qualifikation gegen Griechenland (1:0) erklärte der Superstar von Paris Saint-Germain beim Fernsehsender TF1: „Habe ich den Ballon d‘Or verdient? Was zählt nach den neuen Kriterien? Tore zu schießen und etwas zu bewirken? Ich denke, ich erfülle diese Kriterien. Ich würde sagen, ja.“

Mbappé fügte an: „Aber es sind die Leute, die abstimmen, und ich bin immer optimistisch. Es ist immer schwierig, über eine individuelle Auszeichnung zu sprechen. Denn man muss sich selbst in Szene setzen. Das ist etwas, das in der breiten Öffentlichkeit nicht unbedingt gut ankommt“, so Mbappé weiter.