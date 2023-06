USA - Mexiko wird zum Skandalspiel! Co-Gastgeber der WM am Pranger

„Puto“, hatten die mexikanischen Fans wieder einmal gegrölt - und so unterbrach der Schiedsrichter die Skandalpartie gegen die USA.

Als die Teams dann in Las Vegas wieder auf dem Platz standen, die Fans aus Mexiko aber erneut homophobe Gesänge anstimmten, brach Barton das Spiel schließlich ab. Nach acht anstatt der eigentlich angezeigten zwölf Minuten Nachspielzeit.

„Das widerspricht allem, wofür wir auf unserer Seite stehen. Wir haben sehr offen und deutlich gesagt, dass die Stärke unserer Mannschaft in ihrer Vielfalt liegt und die Stärke unserer Nation in ihrer Vielfalt“, sagte US-Torwart Matt Turner, der von den mexikanischen Fans bei Abstößen als „puto“, also „schwul“, verunglimpft wurde,