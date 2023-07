15 Millionen Einsparungen: DFB bekämpft Finanzprobleme

Dieses Ergebnis gab der DFB nach einer Klausurtagung des Präsidiums um Chef Bernd Neuendorf mit den Gremien der DFB GmbH & Co. KG am Dienstag bekannt.

Die Verantwortlichen folgten damit nach Angaben des Verbands „weitestgehend den Vorschlägen von zehn internen Arbeitsgruppen, die in den vergangenen Monaten Einspar- und Erlöspotenziale für den DFB identifiziert hatten“. In den kommenden Monaten will der DFB „weitere Maßnahmen erörtern und beschließen, um das strukturelle Defizit vollständig abzubauen“.