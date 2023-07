FanQ startet Kooperation mit TÜV Rheinland

„Eine Steigerung der Service- und Produktqualität für Fans sowie eine Stärkung der Klubs war und ist unser Ziel. Dass wir dies nun mit einem so etablierten Partner wie dem TÜV Rheinland umsetzen können, erfüllt uns mit großer Freude“, betonte Joachim Lammert, Gründer und Geschäftsführer von FanQ. Der TÜV Rheinland will Sportvereine dabei unterstützen, ihre Prozesse in Themen wie Servicequalität, Nachhaltigkeit oder der Lieferkette systematisch zu verbessern.