Früherer Bundesliga-Stürmer Klaus „Boxer“ Täuber ist tot

Mit seinen Brüdern Jürgen und Stephan ist Täuber noch immer das einzige Brüder-Trio, das in der Bundesliga gespielt hat. In 137 Partien im Oberhaus erzielte er 51 Treffer, in der zweiten Liga war er 89 Mal in 197 Spielen erfolgreich. Aufgrund einer schweren Verletzung an der Wirbelsäule musste Täuber seine Karriere nur kurz nach dem Triumph mit Leverkusen im UEFA-Cup frühzeitig beenden.