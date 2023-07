Irres U21-EM-Finale: England gewinnt wilden Kick gegen Spanien - das in der Nachspielzeit Triple-Chance vergibt

Die englische U21-Nationalmannschaft hat sich in einem irren Finale gegen Spanien zum U21-Europameister gekrönt.

Die Jungstars der Three Lions setzten sich nach einem turbulenten Spiel mit 1:0 durch - dabei roch es tief in der Nachspielzeit extrem nach Verlängerung, weil Spanien nach VAR-Eingriff in Person des Deutschen Unparteiischen Christian Dingert ein Last-Minute-Foulelfmeter zugesprochen wurde.