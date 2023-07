BVB-Star Adeyemi kritisiert Nachwuchs-Ausbildung: "Erhalten nicht mehr den Freiraum"

„Den Spielern wird heute meiner Meinung nach zu sehr vorgeschrieben, was sie auf dem Platz machen sollen. Sie erhalten nicht mehr den Freiraum, ins Dribbling zu gehen und sich entfalten zu können“, sagte der Profi von Borussia Dortmund den Zeitungen der Funke Mediengruppe .

Er persönlich habe „den großen Vorteil“ gehabt, „dass ich Trainer hatte, die zu mir gesagt haben: ‚Tue, was du willst, Hauptsache du machst den Unterschied im Spiel aus‘ – auch wenn ich dann dafür nicht so in die Defensivarbeit eingebunden gewesen bin.“