Nationalspielerin Magull wird Laureus-Botschafterin

Fußballnationalspielerin Lina Magull ist neue Botschafterin der „Laureus Sports for Good Stiftung“, so die gemeinnützige Organisation am Dienstag.

Botschafterin und WM-Teilnehmerin: Lina Magull

© Michael Pointvogel/Michael Pointvogel