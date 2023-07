SPORT1-Experte gewinnt "Torjägerkanone für alle"

Schneider stellt alle in den Schatten

Beeindruckend ist auch die Quote von Lucas Schneider, der für den SSV Hagen in der Kreisliga C (elfte Liga) satte 94 Tore in nur 24 Spielen erzielte. Auf die gleiche Anzahl an Toren kommt Maren Schönherr vom SV 1967 Mülheim-Raadt. Sie trat mit ihrem Verein in der siebten Liga an und absolvierte sogar nur 20 Partien.