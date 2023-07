Update zu van der Sar! Hoffnung für Oranje-Legende

Der ehemalige Nationaltorwart der Niederlande sei tagsüber immer wieder wach, berichtete Marcel van der Kraan in seinem Fußball-Podcast Kick-off. Während eines Kroatienurlaubs war van der Sar mit einer Hirnblutung per Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert worden und wird seitdem auf der Intensivstation behandelt.