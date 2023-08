Eintracht-Retter und PSG-Wunschspieler: "Alles nicht so einfach" für Kolo Muani

Am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) reicht im Heimspiel jeder Sieg zum Einzug in die Gruppenphase.

Mal wieder gab Lebensversicherung Kolo Muani (6.) den Dosenöffner, obwohl er sich längst mit Paris St. Germain einig sein soll - die Verhandlungen der Vereine laufen. Dem eingewechselten Hassimi Fadiga gelang noch spät der Ausgleich (90.+5). Zwischen den Playoff-Spielen tritt die SGE im Liga-Alltag am Sonntag (15.30 Uhr) zum Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 an.

„Alles nicht so einfach“ für Kolo Muani

Dass sich Kolo Muani, der sich nach SPORT1-Informationen mit Paris Saint-Germain bereits einig ist, trotz des anhaltenden Wechselwirbels nicht hängen ließ, wertete Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung als Zeichen eines „guten Charakters. Das ist alles nicht so einfach für den Spieler, dieses ganze Hickhack, dieses ganze Hin und Her. Und trotzdem fokussiert er sich auf das was er macht, was er liebt – und das ist Fußballspielen mit uns. Und das sehr erfolgreich.“